Grattacielo della Regione, Radicali: "Trasferimento dipendenti entro il 2020? Sarà nel 2022"

Non si placano le polemiche sul Grattacielo della Regione. A puntare il dito, in particolare, sono i Radicali, che sottolineano come "Il Consiglio Regionale abbia deliberato di approvare trasferimento dipendenti nella Sede Unica nel secondo semestre di quest’anno, mentre, se tutto andrà bene, sarà nel 2022. Era già successo sotto la Giunta Chiamparino ma non è un’attenuante. E sul sito web regionale non c'è nessun aggiornamento sullo stato delle bonifiche".

Il riferimento è a quanto riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 14 pubblicato il 2 aprile. Dove viene riportato come orizzonte temporale il secondo semestre di quest'anno. Ma "nei mesi scorsi l’Assessore regionale Andrea Tronzano aveva comunicato al Consiglio Regionale che la Sede Unica sarebbe stata completata entro il 2020 e che i dipendenti sarebbero stati trasferiti nel 2021, dopo il collaudo estivo e quello invernale. E ora è arrivato il Coronavirus", fanno notare i radicali.

E Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta) aggiunge. "Cambiano i Consigli Regionali, ma la sciatteria e la disattenzione dei loro membri rispetto alla Sede Unica della Regione Piemonte sono sempre le stesse. Già a fine 2018 il precedente Consiglio Regionale del Piemonte aveva approvato il DEFR 2019-2021 in cui era scritto che il trasferimento dei dipendenti sarebbe avvenuto … entro la fine del 2018! D’altronde, perché pretendere dai consiglieri regionali di prestare attenzione a un’opera che non li tocca personalmente?! Loro rimarranno in via Alfieri, non è un problema loro! In questi dieci anni non c’è stato un solo consigliere regionale che si è occupato seriamente del grattacielo".