Ladri svaligiano la Cittadella dei supereroi: "Chi ruba alla Nida ruba ai bimbi malati"

Ladri senza cuore hanno saccheggiato la Cittadella NIDA “Bea e Stefania” di Torino. Siamo in via degli Ulivi 11, nel quartiere Falchera. Qui ci sono gli impianti sportivi della NIDA Onlus, l'ente benefico che si occupa di sostenere i bambini con le malattie rare e le loro famiglie.

"Io così - aggiunge amaramente su Facebook - non ce la faccio più. Passo le mie giornate, e tutti i weekend della mia vita, per cercare di tirare su due spiccioli per andare avanti con i lavori e c’è gente che ruba ai bambini malati . Perché chi ruba alla NIDA - Nazionale Italiana Dell' Amicizia ONLUS ruba a bambini malati".