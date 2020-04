Coronavirus, da domani nel Torinese la consegna di farmaci e alimenti anche in taxi

Da domani a Torino e provincia i farmaci, ma anche la spesa, potranno essere consegnati con il taxi o autonoleggi. “Come Regione – spiega l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca – abbiamo fatto un accordo per il trasporto di beni di prima necessità a tariffe concordate: l’unico modo per superare la crisi legata Coronavirus è fare rete e rispettare le regole”.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio. Il prezzo per la consegna a domicilio sarà massimo di 7,50 euro per quelle nel raggio di 2,5 km, di 10 euro al massimo nell'ambito del medesimo comune e di 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni. Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.

Un’iniziativa dall’8 aprile a sostegno anche delle auto bianche, che dall’inizio dell’emergenza hanno perso l’85% del fatturato. Il cliente chiamerà quindi la farmacia o il negozio di fiducia, per ordinare ciò di cui ha bisogno e fissare la consegna: dopo telefonerà al centralino dei taxisti, oppure tramite app, indicherà il punto di ritiro della merce e dove consegnarla.

“Ogni giorno – spiega Isabella Maino, di Federtaxi Cisal – effettuiamo non più di uno/due corse. Su tutte le nostre macchine sono stati messi i vetri divisori in policarbonato, poi ci siamo dotati di mascherine, guanti e diversi disinfettanti per ambiente e sedili. Questi vengono igienizzati dopo ogni passeggero, così come le maniglie: durante le corse vengono poi tenuti i finestrini leggermente aperti. Tutte misure a garanzia della nostra salute e quella dei clienti”.

Dell’iniziativa fanno parte anche i circa 200 tassisti tradizionali, quelli che lavorano alle fermate, che potranno essere contattati dai cittadini e mandato a fare acquisti proprio come gli altri.