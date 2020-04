Coronavirus, l'urlo di dolore del commercio torinese: "Cali di consumi da 800 milioni. A rischio un'azienda su due tra quelle nate da poco"

Chiudere hanno chiuso, sospendendo la propria attività "normale". E i numeri fanno paura: "Abbiamo stimato che nel periodo di restrizioni forti fino a tutto il mese di aprile, la contrazione dei consumi a Torino e provincia è di 800 milioni di euro, per arrivare a 1,5 miliardi a livello regionale". Lo dice Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom Torino, ospite lunedì pomeriggio della trasmissione Backstage. "Il nemico in questo momento è il virus - prosegue - e serve che tutti i soggetti coinvolti punti alla sicurezza rigorosa delle persone, ma senza trascurare un tessuto economico-sociale che deve riprendere".



E le previsioni sono preoccupanti, per un settore che già prima del virus non godeva di una salute di ferro, ma stava cercando di rialzarsi. "A 6-12 mesi dalla riapertura, almeno il 50% delle piccole e micro imprese nate da poco potrebbe avere difficoltà a sopravvivere e i pubblici esercizi non fanno eccezione: già prima stavamo assistendo a una progressiva sostituzione tra negozi non alimentari con attività di somministrazione. Abbiamo intere zone della città dove ci sono solo imprese di questo genere, in presenze forse sovrastimate, ma non tutti possono avere la struttura per sopravvivere a questo momento. E forse circa il 20% di questi potrebbero avere difficoltà e addirittura non farcela e chiudere".



E in un momento di questo genere la domanda ricorrente è (anche) perché non ci siano le stesse possibilità per tutti. E' questo l'appello che attività come gelaterie, pasticcerie e ristoranti lanciano in un periodo come questo, in cui condurre la propria attività normale è pressoché impossibile - viste le limitazioni - ma potrebbero esistere alternative interessanti con la consegna a domicilio o i prodotti da asporto.

"Le 400 pasticcerie e gelaterie di Torino non possono vendere se non attrezzandosi per vendite preconfezionate e sempre che abbiano il codice adatto e questo a Pasqua fa molto male - dicono da Ascom Torino e provincia -. E sempre per Pasqua ai tanti ristoranti della città che non potranno ospitare i propri affezionati clienti viene preclusa anche la possibilità di preparare il pranzo che i clienti potrebbero portarsi a casa".