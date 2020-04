Coronavirus, i sindacati scrivono ai sindaci dell'area metropolitana: "Limitiamo le disuguaglianze sociali nella difficoltà"

Una lettera accorata, scritta a una voce sola, per coinvolgere tutti i sindaci dell'area metropolitana di Torino a una riflessione in piena emergenza da Coronavirus. E' quella che hanno scritto Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di chiedere un aiuto per contrastare - soprattutto in un momento storico così complesso - le differenze e le disuguaglianze sociali.

Gradini di per sé insopportabili, ma ancora di più in un periodo in cui la differenza di possibilità contribuisce a rendere più difficile il tempo e le attività ristrette dai regolamenti anti contagio da Covid 19. "E' fondamentale rafforzare le iniziative di confronto e collaborazione tra le parti sociali e le istituzioni locali - si legge nella lettera indirizzata ai primi cittadini -. E' nostro compito anche limitare e contenere l’impatto che le disuguaglianze sociali, già presenti prima del contagio".



Un primo passo, anche se insufficiente - riconoscono le sigle di rappresentanza dei lavoratori - è stato compiuto con l’erogazione Buoni Spesa che nella sola città di Torino, nelle prime 8 ore di attivazione, hanno fatto registrare oltre 9.000 richieste; a testimonianza della grave situazione di disagio e povertà che da tempo denunciamo. "Tra i temi di forte impatto sulla cittadinanza per le quali proponiamo alle amministrazioni di trovare soluzioni comuni ci sono le ripercussioni che l’attuale situazione di isolamento sociale rischia di avere sulle persone, amplificando le condizioni di solitudine e disagio. A farne maggiormente le spese sono gli anziani e le persone in condizione di non autosufficienza. Ma servono anche azioni che permettano a tutti gli studenti di essere messi nelle condizioni di poter accedere all'offerta formativa che si svolge online".

Il terzo punto è legato al Decreto “CuraItalia” e agli ammortizzatori sociali chiamati in causa per evitare che si possano determinare perdite di lavoro. "E' necessario rafforzare più volte tali misure, affiancando sul versante locale specifici aiuti, come la sospensione o il differimento dei tributi, in favore delle imprese del territorio, con il vincolo della non attivazione di procedure di licenziamento. A sostegno delle famiglie e dei soggetti in difficoltà, infine, chiediamo che venga applicata anche alle utenze domestiche la sospensione della TARI e ampliata la platea dei soggetti a cui estendere l'esenzione o riduzione".