Corovirus, a Torino nuove strutture di accoglienza per famiglie e minori in difficoltà

A Torino nuove strutture di accoglienza per famiglie in difficoltà per l’emergenza Coronavirus. Questa mattina la giunta Appendino, su proposta della vicesindaca Sonia Schellino, ha approvato un protocollo d’intesa tra la Città, l’Ente morale Società per gli Asili notturni Umberto I e l’Ipab Società di Patrocinio.

Con questo atto verrà attivata una struttura in via Ravenna 8, dove potranno essere accolte persone e nuclei familiari con problemi economici a causa del Covid-19.

Il provvedimento prevede inoltre la creazione di case-accoglienza per ragazzi e ragazzi over 15 anni (con estensione sotto i 15 e fino ai 21 anni in caso di fratelli e sorelle) che non possono restare nelle proprie famiglie, come nel caso di genitori ricoverati o in quarantena per Coronavirus, e senza parenti che li possano ospitare.