Riapertura del Cpr di Corso Brunelleschi, in centinaia al corteo: "Contro il razzismo di Stato". Imbrattate vetrine e accesi fuochi d'artificio

"I CPR bruciano ancora contro il razzismo di Stato e i suoi complici”. Questo lo striscione alla testa della manifestazione del centro sociale Gabrio a cui hanno aderito molte associazioni provenienti da tutta Italia.



Il corteo partito oggi, venerdì 1 novembre, da Piazza Robilant si pone contro la riapertura del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Corso Brunelleschi, chiuso dal marzo 2023 a causa della devastazione causata dalle rivolte degli immigrati irregolari che protestavano per le pessime condizioni in cui venivano trattenuti problemi di gestione.



Due anni prima, nello stesso centro, si era tolto la vita il 23enne Moussa Balde, rinchiuso lì dopo aver subito un pestaggio a Ventimiglia.

Linee Gtt deviate

Come riporta Gtt, a causa del corteo, la linea 56 viene deviata in entrambe le direzione, transita per corso Peschiera, corso Ferrucci, corso Lione percorso regolare. Linea 15 limitata in piazza Sabotino direzione Brissogne nel tratto compreso tra piazza Sabotino via Brissogne, non è possibile disporre una navetta sostitutiva, per ordine pubblico. Deviazione linea 2 in entrambi le direzioni. Da corso Trapani per corso Rosselli, corso Racconigi, corso Peschiera.

I manifestanti stanno cercando di raggiungere il Cpr di Corso Brunelleschi.

AGGIORNAMENTO ORE 18,37: Il corteo ha raggiunto via Monginevro. Qui sono state imbrattate le vetrine del McDonald's con scritte contro Israele, contro i Cpr e simboli anarchici. In precedenza erano stati accesi fumogeni e fuochi d'artificio.