Federfarma, 350.000 euro donati alla Regione Piemonte per l'emergenza Coronavirus

“Ci è sembrato doveroso, in un momento così difficile per il nostro territorio regionale e nazionale, contribuire anche in questo modo alla lotta contro il Coronavirus. Come farmacie, primo presidio del sistema sanitario, come farmacisti, come addetti e lavoratori della filiera del farmaco, noi siamo naturalmente in prima linea in questa emergenza, ma rendendoci conto della assoluta necessità di risorse di cui la Regione ha bisogno ogni giorno di più, abbiamo deciso di fare la nostra parte in questo modo: con i mezzi a nostra disposizione stiamo a fianco delle Istituzioni con le quali, da sempre, la farmacia collabora, e a fianco dei cittadini”, dichiarano Marco Cossolo, Presidente Federfarma Torino e Federfarma Nazionale, e Massimo Mana, Presidente Federfarma Cuneo e Federfarma Piemonte.