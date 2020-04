Giocare online con i bonus: quale scegliere fra tanti?

Cos'è il bonus di benvenuto?

Il bonus di benvenuto è un credito offerto dai bookmakers ai clienti appena iscritti che svolgono determinate azioni. Per ottenere il bonus di benvenuto dopo essersi iscritti al sito di scommesse occorre effettuare il primo deposito oppure giocare la prima scommessa. Altri siti richiedono invece la verifica del conto mediante l’invio di un documento di riconoscimento.

Molti bookmakers offrono bonus ai clienti assidui, anche dopo aver effettuato l'iscrizione, se l’utente rispetta determinate condizioni, come il raggiungimento di una data cifra giocata settimanalmente oppure una scommessa su di un risultato esatto ecc. I bonus di benvenuto sono vantaggiosi per i nuovi iscritti e non poiché possono usufruire delle numerose offerte proposte dai vari siti di scommesse.

Quali sono i bonus più famosi dei bookmakers?

Anche se con il passare del tempo i siti di scommesse hanno uniformato i loro bonus di benvenuto, questi assumono forme diverse e variano a seconda della cifra. Questi sono alcuni dei più comuni bonus che si trovano attualmente in commercio sulle principali piattaforme di scommesse recensite su scommesse.commentierecensioni.com:

- Il bonus deposito scommesse

È quello meno presente sul mercato e funziona in questo modo: al primo versamento sul conto gioco si otterrà un’incidenza sull'importo, offerta dal bookmaker ed il valore del proprio bonus di benvenuto sarà pari al 100% della somma depositata. Versando ad esempio 100€ in fase di iscrizione, si potranno ricevere 100€ di bonus all'apertura di un nuovo conto gioco, ciò dipende dalle condizioni di ottenimento stabilite dall’allibratore. È una tipologia di bonus molto generosa, ma che è destinata a sparire date le evoluzioni dei vari tipi di bonus.

- Il bonus scommessa rimborsata

Attualmente è senza ombra di dubbio il miglior bonus scommesse che trovi in commercio sui siti di scommesse. Questo bonus non necessita di condizioni molto complicate per essere ritirato poiché rappresenta una specie di paracadute che tutela sulla prima scommessa, qualora risultasse perdente. Se ad esempio si decide di scommettere 100€ sulla vittoria del Milan contro la Juventus, ma allo Juventus Stadium il match termina in pareggio, grazie a questo bonus si otterrà il completo rimborso e si potranno prelevare i 100€ presenti sul proprio conto gioco. Anche questa modalità dipende dalle condizioni poste dall'allibratore.

- Il bonus scommessa gratuita

Quest'ultima tipologia di bonus che si trova attualmente sul mercato è quello del Freebet, ovvero della scommessa gratuita. Questo bonus, come il bonus sulla prima scommessa rimborsata, funziona in questo modo: al momento dell’iscrizione sul sito scommesse, verrà offerta una scommessa gratuita di una data somma da giocare, da sfruttare secondo le condizioni determinate dall'operatore. Per ottenere questa scommessa gratuita è necessario aver perso la prima scommessa sul sito, poiché il bonus, spesso, si avvicina alla cifra della scommessa rimborsata.

Esistono però delle differenze tra il bonus scommessa gratuita e il bonus scommessa rimborsata: il primo bonus consiste in un rimborso travestito da scommessa gratuita, per cui si è obbligati a spendere il bonus facendo una scommessa sul sito e non si può prelevare la cifra versata dal bookmaker. Dunque occorrerà semplicemente riflettere maggiormente sulla seconda puntata e leggere le condizioni dettate dall’operatore per ricevere il bonus. Questo tipo di bonus è il più apprezzato dagli scommettitori poiché è molto generoso.

Attualmente, i bonus che non richiedono alcun deposito di denaro sul proprio conto di gioco non sono più presenti sul mercato. Nonostante alcuni allibratori diano la possibilità di usufruire di questi bonus, essi non sono più molto apprezzati dai bookmakers, a differenza degli anni passati in cui questo bonus era molto gettonato. Per questo motivo in Italia è impossibile ormai trovare un bonus che non richieda il deposito di denaro, anche se si spera che i siti di scommesse possano smentire questo dato.

Bonus scommesse non riconosciuti dall’ADM

Bisogna fare molta attenzione a non scommettere su siti di scommesse che non siano dotati della licenza del gioco legale riconosciuta dall’ADM. Quest'ultimo è l'unico organismo ufficiale in Italia che tutela i giocatori, controllando attentamente i siti di scommesse sportive.

Come scegliere il miglior bonus bookmaker

Per determinare quale sia il valore di un bonus, occorre considerare alcuni fattori:

- L'importo Bonus

La quantità del bonus è sicuramente un dato importante ma non sempre. Se si predilige un bonus con un importo elevato bisogna essere disposti a raggiungere dei requisiti di puntata difficili per convertire l’importo bonus in soldi da prelevare.

- Requisiti di puntata

Qualsiasi tipologia di bonus è legata a determinati requisiti di puntata: la quantità di volte che occorrerà puntare l’importo bonus prima di riuscire a prelevare la propria vincita. I requisiti di puntata hanno due diverse modalità: requisiti che includono sia l'importo depositato che l'importo bonus o solamente l’importo bonus.

- Quota minima

La quota minima è un ulteriore requisito da considerare nel momento in cui si sceglie il bonus di benvenuto. La quota minima in un bonus è relativa alle scommesse che valgono per il raggiungimento dei requisiti di puntata. Le quote per i bonus variano tra 1.40 e 2.00.

- Periodo di validità

I bonus benvenuto valgono solamente per un determinato periodo, in cui bisogna raggiungere i requisiti di puntata. Se al termine del periodo di validità non si è riusciti a raggiungere i requisiti di puntata, il proprio importo bonus e le relative vincite realizzate con quel bonus, verranno automaticamente azzerate.

- Codice bonus

Molti siti di scommesse sportive richiedono un codice bonus per aggiudicarsi il bonus di benvenuto, solitamente al momento della registrazione o quando si procede al primo deposito. Il codice bonus viene usato come bonus di benvenuto ma non è molto apprezzato dai bookmakers.