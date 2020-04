Carmagnola, dall'Ascom un aiuto al Comune per le famiglie più bisognose

In questo momento di emergenza sanitaria l’Associazione Commercianti di Carmagnola non rinuncia al suo ruolo di punto di riferimento per l’intera comunità e sviluppo del commercio locale e porge all’amministrazione Comunale un piccolo ma significativo contributo economico di 1500 euro che il Comune destinerà, in termini di buoni spesa, alle famiglie economicamente più fragili.