MercoledìVeg: oggi prepariamo i deliziosi pancake ai lamponi. Ecco la ricetta

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA Il lampone è un frutto goloso, di color rosso/rosa e ricoperto da una finissima peluria. Insieme a mirtillo, mora, ribes e fragoline, definisce la famosa famiglia dei “piccoli frutti”, tanto ricercata per l’alto contenuto di antocianine, i pigmenti che caratterizzano i loro colori (rosso-blu-viola) e che - al tempo stesso - fungono da protezione contro vecchiaia e malattie degenerative grazie al loro potere antiossidante.

PANCAKE AI LAMPONI Soffici frittelle golose, questi pancakes sono semplicissimi da preparare restando a casa. Sono inoltre autentici campioni di leggerezza e digeribilità poiché senza glutine, senza lievito e senza zuccheri aggiunti. Perché basta e avanza la dolcezza naturale dei lamponi e della banana!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi : 15 minuti

Ideale per… la colazione Ingredienti (4 persone)

100 g di lamponi (freschi)

60 g di farina di riso integrale (o farina tipo 00)

30 g di farina di ceci

400 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

2 banane (mature)

Procedimento 1

Sbucciate e schiacciate bene le banane fino ad ottenere un composto omogeneo. 2. Unite la farina di riso e la farina di ceci, mescolandole bene. 3. Aggiungete a filo la bevanda vegetale di soia. 4. Lavate e tagliate a metà i lamponi, quindi uniteli delicatamente all’impasto. 5. Scaldate una padella antiaderente con un filo d’olio e versatevi 2 cucchiai di composto per volta, lasciandolo cuocere per 2 min ca. per lato circa. 6. Ripetete lo stesso procedimento utilizzando tutto l’impasto disponibile.

Se avanza?

Prendete gli avanzi di pancake e preparate si può fare una golosa torta multistrato, alternando pancake e crema o ganache al cioccolato, decorandola infine con dei lamponi crudi!