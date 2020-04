Due arresti in poco più di due settimane: in manette per rapina dopo i guai per un furto

Due arresti in poco più di due settimane per un cittadino moldavo di 27 anni. Un record decisamente poco invidiabile, per un uomo che è passato infatti in pochi giorni dal furto di 6 confezioni di talco in una farmacia alla rapina di un uomo in via Garibaldi.



Sabato sera, il ventisettenne aveva avvicinato un cittadino, intimandogli di tirare fuori tutto il denaro che aveva in tasca. L'uomo ha rifiutato, ma in quel momento il moldavo ha reagito con violenza. La vittima allora, dopo aver consegnato alcune monete, si è allontanato e ha denunciato la disavventura al 112.



Nel frattempo, il malintenzionato si era messo a caccia di nuove vittime e, in via Barbaroux, ha individuato una donna minacciandola per avere altri soldi. Ma un'altra donna alla fermata dell’autobus, che ha assistito all’intera scena, ha a sua volta chiamato il 112.

Alla vista degli agenti della Volante della polizia, il moldavo ha tentato la fuda, ma senza riuscirci. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di rapina.