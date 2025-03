Tenta di rubare lo smartphone ad una ragazza alla stazione di Moncalieri: arrestato

Momenti di paura nei giorni scorsi alla stazione di Moncalieri, dove una giovane è stata aggredita e derubata, anche se il pronto intervento di carabinieri ha permesso di rintracciare e arrestare il malvivente.

La giovane chiama subito aiuto

Dalla ricostruzione fatta dai militari dell'Ama, l'uomo aveva assalito la ragazza per portarle via lo smartphone, la donna è stata scaraventata a terra riportando alcune lievi ferite, ma è riuscita in qualche modo a dare l'allarme, urlando e richiamando l'attenzione delle persone che si trovavano nelle vicinanze.

Qualcuno ha subito chiamato il 112 e una pattuglia dei carabinieri, giunta sul posto, sono riusciti a rintracciare il malvivente, che non era lontano dalla stazione: per lui sono immediatamente scattate le manette, mentre il cellulare è stato poi restituito alla legittima proprietaria.

Protagonista di un'altra rapina

Dalle successive indagini, è emerso che l'uomo era stato fermato per una precedente rapina, per la quale era stato scarcerato da alcune ore: appena tornato libero quindi è tornato a colpire ma il suo tentativo ha avuto breve durata.