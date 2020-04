Il Museo del Cinema porta in streaming la storia della settima arte per otto settimane

Grazie alla piattaforma MymoviesLive, a partire da oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 20.30, ogni martedì e giovedì, per otto settimane si avrà l’opportunità di ripercorrere i momenti cruciali della storia del cinema attraverso gli episodi di The story of film, diretti da Mark Cousins, il grande racconto del cinema internazionale che segue le varie tappe dell’innovazione cinematografica. Un progetto di BIM Distribuzione, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna.

Alcuni critici cinematografici, tra cui Emiliano Morreale e Giancarlo Zappoli, e il Direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli introdurranno in diretta i due episodi settimanali.

Per assistere gratuitamente online sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo https://www.mymovies.it/the-story-of-film e prenotare uno dei posti disponibili nella sala web.

Frutto di cinque anni di lavoro, The Story of Film abbraccia sei continenti e dodici decenni. Tratto dal libro omonimo di Cousins, illustra come i cineasti siano influenzati sia dagli eventi storici del loro tempo sia gli uni dagli altri.

Il film visita i luoghi chiave della storia del cinema – da Hollywood a Mumbai, fino alla Londra di Hitchcock – e propone interviste con registi e attori leggendari tra cui Stanley Donen, Kyoko Kagawa, Gus van Sant, Lars Von Trier, Claire Denis, Bernardo Bertolucci, Robert Towne, Jane Campion e Claudia Cardinale.

Ecco gli appuntamenti :

Giovedì, 16 aprile

EPISODIO 1

1895 – 1918 Il mondo scopre una nuova forma d’arte

1903 – 1918 Il brivido diventa racconto

Martedì 21 aprile

EPISODIO 2

1918 – 1928 Il trionfo del cinema americano e i suoi primi ribelli

Giovedì 23 aprile

EPISODIO 3

1918 – 1932 I grandi registi ribelli nel mondo

Martedì 28 aprile

EPISODIO 4

Gli anni ‘30. I grandi film americani di genere e la brillantezza dei film europei

Giovedì 30 aprile

EPISODIO 5

1939 – 1952 La devastazione della guerra e un nuovo linguaggio filmico

Martedì 5 maggio

EPISODIO 6

1953 - 1957 Il racconto enfatico. Il cinema mondiale sul punto di esplodere

Giovedì 7 maggio

EPISODIO 7

1957 - 1964 La scossa del Nuovo. Forme moderne di cinema nell’Europa occidentale

Martedì 12 maggio

EPISODIO 8

1965 – 1969 Le “Nouvelles Vagues”. Nuove ondate si propagano nel mondo

Giovedì 14 maggio

EPISODIO 9

1967 – 1979 Il Nuovo Cinema Americano

Martedì 19 maggio

EPISODIO 10

1969 – 1979 I registi radicali negli anni ‘70 raccontano lo stato della Nazione.

Giovedì 21 maggio

EPISODIO 11

Gli anni ‘70 e oltre. Nuovi linguaggi nel cinema popolare

Martedì 26 maggio

EPISODIO 12

Gli anni ‘80. Cinema e protesta in giro per il mondo.

Giovedì 28 maggio

EPISODIO 13

1990 – 1998 Gli ultimi giorni della celluloide prima dell’arrivo del digitale.

Martedì 2 giugno

EPISODIO 14

Gli anni ‘90. I primi giorni del digitale. La realtà perde la concretezza in America e in Australia.

Giovedì 4 giugno

EPISODIO 15

Gli anni 2000 e oltre. Il cinema completa il giro: il futuro dei film.