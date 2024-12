Lutto nel mondo della politica, morto l'ex Segretario Pd Torino Fabrizio Morri

A ricordarlo oggi sono molti politici torinesi, a partire dall'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta:" Ciao compagno segretario. Una persona per bene, tanto per bene". Insieme a lui anche Saverio Mazza, ex coordinatore metropolitano del Pd: "Ti ho voluto bene e non dimenticherò mai la fiducia che hai riposto in me. Grazie Fabrizio".



Il sindaco, Stefano Lo Russo, ha aggiunto: "Ci lascia Fabrizio Morri: persona di valore, amico con cui ho avuto la fortuna di condividere una parte di strada. Segretario provinciale PD Torino, deputato: ha vissuto la politica con umanità, attento al bene di tutti. Mancherà molto: ai suoi cari vanno sincere condoglianze".



"È sempre rimasto - ricordano il Segretario Metropolitano, Marcello Mazzù e quello Regionale, Mimmo Rossi - un uomo fortemente calato nella società e nella realtà di tutti i giorni, un militante politico capace di dialogare con quei pezzi di società che non si riconoscevano nelle vecchie forme o liturgie partitiche. Ci mancherai molto".



"È un grande dolore la scomparsa di Fabrizio Morri. Voglio ricordare il suo impegno e la sua passione politica, il sostegno a noi dirigenti più giovani, le tante assemblee fatte insieme, il suo lavoro per costruire l'Ulivo, in una stagione politica importante, che ha lasciato frutti". Lo dice il senatore del Pd, Francesco Verducci. "Ricordo il legame che univa Fabrizio a Torino e alle Marche. Ricordo i tanti momenti di militanza, l'impegno per il servizio pubblico in Commissione di Vigilanza Rai, le innumerevoli battaglie sociali. Un grandissimo abbraccio a sua moglie, ai suoi cari, ai tanti militanti con cui ha condiviso un pezzo di strada importante per la sinistra e per il Paese".



"Con Fabrizio Morri perdiamo un dirigente politico di valore. Attento conoscitore del territorio torinese, dirigente nazionale del Pd e parlamentare, ha sempre saputo tenere insieme i livelli nazionale e locale con una grande attenzione al tema del rinnovamento della classe dirigente. Ci mancherà", dice la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.