I bambini dell’oratorio di Vigone mettono in scena ‘A Christmas Carol’

Gli animati dell’oratorio di Vigone mettono in scena ‘A Christmas Carol’

Lo spettacolo di Natale, ripreso nel 2023 dopo il periodo Covid, si terrà domani

Sono una trentina i bambini e i ragazzi, tra animati e animatori, che hanno lavorato e prenderanno parte alla recita di Natale dell’oratorio di Vigone. Quest’anno verrà messo in scena ‘A Christmas Carol’.

Lo spettacolo è giunto alla sua terza edizione consecutiva. “Lo si faceva già prima del Covid da tanto tempo. Dopo il fermo per qualche anno, abbiamo ricominciato nel 2023”, spiega Stefano Bernero, tra gli animatori responsabili dell’organizzazione.

Da ottobre si sta lavorando alla rivisitazione del copione. “A recitare sono in genere i bambini, gli animati. Tutti gli anni scegliamo una storia natalizia nota. In passato abbiamo scelto il Grinch e ‘Le 5 leggende’. Quest’anno è il turno di ‘A Christmas Carol’ e con una parte degli animatori dell’oratorio abbiamo riadattato il copione ai bambini, in parte riscrivendolo”.

Lo spettacolo durerà circa un’ora e si terrà domani, sabato 20 dicembre, alle 21 all’oratorio di Vigone, in via Fiochetto 16b. L’ingresso è gratuito.