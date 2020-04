Cus Torino e Collegio Einaudi insieme per continuare a fare sport anche con le restrizioni

E' stato Riccardo D'Elicio, presidente del Cus Torino, a consegnare nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, 40 tappetini per praticare attività fisica agli studenti del Collegio Einaudi, spronandoli a continuare a studiare, senza dimenticarsi di fare sport anche in questo periodo di grave emergenza Covid-19. “Anche per il Collegio Einaudi, eccellenza del nostro territorio, il Centro Universitario Sportivo torinese è in prima linea per il benessere degli studenti di merito - dice D'Elicio -. In questo periodo complicato non è facile poter svolgere attività fisica, ma il CUS continua a diffondere la cultura sportiva che caratterizza il nostro ente”.