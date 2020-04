E-pharmacy: Farmaciauno rafforza la quota di mercato

Nei primi mesi del 2020 continua la crescita della vendita di farmaci da banco online, con un aumento del settore costante registrato negli ultimi tre anni. Se nel 2017 il comparto fatturava appena 96 milioni di euro, nel 2018 è arrivato a quota 155 milioni, mentre l’anno passato ha raggiunto i 240 milioni. La previsione per l’anno in corso è di oltre 300 milioni di euro, secondo lo studio realizzato da IQVIA, società che si occupa di analisi sul mercato sanitario e farmaceutico a livello mondiale.

È in questo quadro che si rafforza la posizione di Farmaciauno , piattaforma specializzata nella vendita online di medicinali e articoli per la cura del corpo, dei bambini e degli animali. In particolare, la farmacia virtuale ha incrementato il fatturato proveniente dai canali telematici, con un’elevata fidelizzazione dei clienti, grazie a un rapporto di fiducia e a un tasso di ritorno tra i più elevati del settore.





Farmacie digitali: perché gli italiani preferiscono il web?

Il boom delle farmacie online è legato a un cambiamento sociale, con la digitalizzazione dei servizi e l’aumento del commercio elettronico. Nonostante un iniziale ritardo del nostro paese, indietro rispetto agli standard europei dove questo fenomeno è già una realtà consolidata, abbiamo assistito a una crescita costante dell’acquisto di medicinali su internet.

Dal 2016, infatti, l’Italia ha recepito le direttive europee, autorizzando le farmacie alla vendita online di farmaci da banco senza prescrizione medica, previa abilitazione da ottenere presso il Ministero della Salute. Da allora, il trend è stato estremamente positivo, con sempre più italiani che preferiscono l’acquisto telematico rispetto a quello tradizionale. Naturalmente, il settore ha ancora ampi margini di crescita, soprattutto se si considera il fatturato complessivo del comparto farmaceutico di oltre 24 miliardi di euro l’anno.

A trainare le vendite è la convenienza, infatti la maggior parte delle persone sceglie l’acquisto digitale poiché garantisce un netto risparmio, grazie anche a sconti e promozioni speciali messe a disposizione degli utenti. Oltre al vantaggio economico, è apprezzato anche il servizio di consegna, che permette di ricevere la merce direttamente a casa, con la possibilità di effettuare l’ordine in qualsiasi momento. Subito dietro, tra gli indici di gradimento, c’è l’ampia scelta di prodotti negli store online, la maggiore riservatezza assicurata dal web e l’assistenza personalizzata.

In questo scenario si inserisce l’esperienza di Farmaciauno, portale web gestito da Farmacia Santa Rita. Si tratta di una piattaforma in continua espansione, grazie a ingenti investimenti in innovazione e tecnologia, con un modello che mette al centro le esigenze degli utenti per offrire un’esperienza ottimale. Tra i prodotti più venduti sul sito web ci sono le medicine da banco, i farmaci per l’automedicazione e gli integratori alimentari, seguiti dagli articoli per la cura della persona, i prodotti per la nutrizione e quelli per la salute dei bambini.





Come acquistare farmaci online in sicurezza

L’aumento dell’acquisto sul web di medicinali richiede anche delle assicurazioni sulla sicurezza, in particolare in merito alla tutela dei consumatori contro le truffe e le falsificazioni.

Per questo motivo è fondamentale rivolgersi soltanto alle farmacie accreditate presso il Ministero della Salute, registrate sul portale istituzionale e dotate di una sede fisica come richiesto dalla normativa di legge. Per proteggersi, i consumatori possono controllare l’autorizzazione della farmacia sul sito del Ministero, dove è possibile verificare l’abilitazione e tutti i dati relativi alla concessione.

Per fornire massime garanzie ai suoi clienti, Farmaciauno mette a disposizione anche un servizio di assistenza dedicato, al fine di supportare in ogni momento gli utenti che acquistano online. Nello specifico, è possibile contattare la farmacia telefonicamente, via email oppure sui social, una soluzione quest’ultima molto apprezzata dai clienti. I prodotti disponibili sul sito sono accuratamente selezionati tra le migliori marche del settore, per assicurare soltanto articoli omologati e di alta qualità.

La trasparenza è fondamentale in quest’attività, poiché permette di instaurare un rapporto di fiducia con gli utenti, mantenendo quell’approccio professionale tipico delle farmacie tradizionali. Farmaciauno offre anche delle guide dettagliate, con le quali ogni utente può informarsi sui termini di servizio per la vendita online, la spedizione dei prodotti e le modalità di pagamento, comprese le norme che tutelano i diritti dei consumatori sulla restituzione della merce e il recesso.