Daspo cinofilo, il Consiglio comunale di Nichelino dice sì all'unanimità

L'assessore di Nichelino ha poi aggiunto come il 'daspo cinofilo' sia un "atto di giustizia per gli animali, ma soprattutto un messaggio forte contro ogni forma di maltrattamento. La strada ora passa agli enti superiori per la stesura e la promulgazione della legge, ma noi, come Comune, siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo".