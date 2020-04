A Torino in carcere il Coronavirus fa paura. L'Osapp: "60 positivi, servono tamponi a tappeto"

"Di questi - spiega Beneduci - una decina sarebbero già usciti, mentre 47 sarebbero ancora allocati all'interno e distribuiti su tre reparti". Il segretario generale dell'Osapp racconta di come il personale della polizia penitenziaria abbia paura a prestare servizio, con il timore per la propria incolumità e per quella dei parenti a casa.

Una delle criticità sollevate è quella relativa ai dispositivi di protezione individuale: "Le mascherine chirurgiche non bastano, gli agenti le stanno indossando da più giorni". Da qui l'appello rivolto al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'Unità di Crisi: "Vanno effettuati tamponi in maniera massiccia, anche perché tra i detenuti sarebbe in uso scambiarsi effusioni in maniera più che palese, con l'evidente scopo di contrarre una positività che faciliterebbe l'uscita all'esterno".