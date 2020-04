Emergenza Coronavirus: l’Italia opta per una “via soft” al tracciamento personale

Ed è proprio quest’ultimo punto lo scoglio più grande che si pone di fronte all’attuazione del progetto. Secondo gli esperti, infatti, per essere davvero efficace, il sistema deve essere in grado di monitorare almeno il 60% della popolazione: una percentuale obiettivamente molto elevata che non sarà certo facile ottenere.

Più simile il metodo di tracciamento attuato in Korea del sud, anch’esso su base volontaria, ma con la grossa differenza che nel Paese asiatico le autorità, in caso di dubbi, possono accedere ad ulteriori informazioni personali (ad esempio le posizioni GPS di telefoni e automobili o le transazioni effettuate con care di credito) relative i soggetti monitorati ed appurare quindi eventuali informazioni non veritiere da essi fornite.

Tornando a “Immuni” – che come detto si baserà sulla tecnologia Bluetooth, in grado di rilevare la vicinanza di un altro smartphone con Bluetooth attivo con un grado di precisione che si attesta su circa un metro – grazie a uno specifico registro delle rilevazioni sarà pertanto in grado di ricostruire i contatti avuti in un dato periodo da una persona, ma non di tracciarne gli spostamenti. Per ottenere questo ulteriore (e molto rilevante) dato si dovrebbe far ricordo alla posizione GPS dei terminali, scontrandosi frontalmente con le già citate problematiche legate alla privacy.