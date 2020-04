Unità di Crisi, i parlamentari Pd contro Raviolo: “Cirio e Icardi lo sostituiscano”

"Il rifiuto di rinforzi di personale sanitario da parte della Regione Piemonte è incredibile, visto che medici e infermieri servono come il pane, a domicilio, nelle residenze per anziani e anche negli ospedali. A questo punto Cirio e Icardi devono solo fare una cosa: sostituire Raviolo e riorganizzare la loro sgangherata e improbabile Unità di crisi."

E’ questa la dura nota firmata dai parlamentari piemontesi del Partito Democratico e rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Sanità. A far scoppiare la polemica il presunto rifiuto dell’ex coordinatore dell’Unità di Crisi, oggi responsabile dell’area della maxi emergenza all’invio in Piemonte di medici in Piemonte. Mario Raviolo, nella giornata di oggi, ha presenziato alla presentazione delle Ogr come ospedale da campo.