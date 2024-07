Mozione bocciata e l'occupazione al Politecnico continua: "Il genocidio non si ferma, nemmeno noi"

L'occupazione del Politecnico non finisce . Lo hanno comunicato gli studenti di Intifada Studentesca dopo che, in mattinata, il Senato Accademico ha respinto la loro proposta di mozione. Dopo 53 giorni di occupazione dell'aula magna e di un'aula del Politecnico, c'erano stati tentativi di avvicinamento tra le parti, con una serie di tavoli di discussione tra alcuni Senatori e alcuni studenti partecipanti del movimento. Sia gli occupanti che i Senatori hanno presentato due proposte di mozione diverse al Senato straordinario riunito oggi, con lo scopo - da parte del Politecnico - di portare alla cessazione dell'occupazione.

Le 14 proposte portate dagli studenti sono state votate insieme e non per punti separati, come loro avrebbero voluto, e la mozione è stata respinta con 24 voti contrari, 3 astenuti e 1 favorevole. Le motivazioni - come si legge nella nota dell'università - è per la presenza di "contenuti divisivi e di chiusura" e per "l’inappropriatezza di una richiesta al Senato di esprimersi rispetto a rivendicazioni da parte dell’assemblea occupante che si colloca fuori dalla legittimità istituzionale", oltre al fatto che parte delle istanze erano già presenti nella mozione di Senato del 7 maggio e nel successivo Piano di Azione.

La mozione presentata dal gruppo di Senatori, invece, è stata approvata con 26 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario, ma non era condivisa dagli studenti che l'hanno definita "vuota" e hanno criticato il tavolo di trattativa che - dichiarano - "è sfociato in ricatto nei nostri confronti".