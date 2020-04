Aurora, i giardini Alimonda “sommersi” dagli escrementi canini

I giardini Alimonda, nel cuore di borgo Aurora, sono ancora soggetti a maleducazione e inciviltà: nonostante la chiusura imposta dalle ordinanze per contrastare l'emergenza coronavirus (e vistosamente segnalata con nastri bianchi e rossi, ndr), infatti, c'è chi non rinuncia a intrufolarsi per far espletare i bisogni ai propri animali domestici senza nemmeno raccoglierli.

Le aiuole dei giardini, come ampiamente testimoniato dalle immagini, sono infatti ricoperte di escrementi canini. La situazione ha provocato lo sfogo della capo-gruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “I Giardini Alimonda – dichiara - sono chiusi ma non è chiusa la maleducazione dei padroni dei cani. Questo schifo, oltre ad essere un problema igienico, è anche un insulto al decoro: queste persone andrebbero multare al cubo”.