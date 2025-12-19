Scontro tra due auto all’incrocio tra piazza Garibaldi e via Martiri a Pinerolo

Stamattina, prima delle 9, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Martiri del XXI e piazza Garibaldi a Pinerolo, malgrado il semaforo, spesso teatro di incidenti. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale che dovrà stabilire la dinamica dello scontro. Per permettere i soccorsi, il traffico è stato bloccato alla rotonda della stazione ferroviaria, in direzione caserma dei carabinieri.