Collegno celebra i suoi concittadini insigniti dell'onorificenza "Al merito della Repubblica"

La Città di Collegno, su invito del Prefetto di Torino, ha preso parte martedì scorso alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica. In questa occasione, due cittadini collegnesi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, accompagnati dal Vicesindaco della Città di Collegno Antonio Garruto. Si tratta del dottor Omar Guadalupi e dell’Appuntato Scelto Q.S. della Guardia di Finanza Giuseppe Liuzzi.

L’Amministrazione comunale esprime orgoglio e gratitudine per l’importante traguardo raggiunto dai nostri concittadini, che con il loro impegno e la loro dedizione rappresentano un esempio di servizio e di valore per l’intera comunità. La presenza della Città di Collegno alla cerimonia testimonia la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione a quanti, con il proprio lavoro e la propria condotta, contribuiscono a rendere più forte e coesa la nostra società.