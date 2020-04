Gavazza (Lega):"25 aprile festa liberazione: non significa fare quello che si vuole"

"Alla mia generazione è stato insegnato che in classe si sta seduti al banco e si fa ricreazione solo quando suona la campanella. Ci hanno anche insegnato che non si possono sommare mele con patate. Ecco perché non mi capacito di chi confonde la libertà, con il fare quello che vuole" - questo il commento del Consigliere Segretario per il Consiglio Regionale Gianluca Gavazza a margine della conferenza stampa virtuale di questa mattina a Palazzo Lascaris presieduta da Stefano Allasia e a cui ha preso parte il capogruppo della Lega Alberto Preioni. "E la ricorrenza del 25 aprile non si deve trasformare in un pretesto per teppisti e violenti dei centri sociali per lanciare provocazioni alle autorità così da vanificare i tanti sacrifici che tutti stanno facendo per battere il virus".