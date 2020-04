L'assessore Caucino ringrazia il Rotary 2031 per la donazione di mascherine e disinfettante

L’assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino, esprime vivo apprezzamento per la donazione di 2000 mascherine e di una tanica di liquido disinfettante.effettuata dal Distretto Rotary 2031 (Alto Piemonte e Valle d’Aosta),

Il materiale è stato destinato in parte a FISH/ANFFAS e in parte a Fio.PSD, (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora), l’associazione presieduta da Cristina Avonto che si farà carico di distribuirlo alle diverse strutture piemontesi che si occupano di per queste persone.

“Sono lieta di rimarcare l’apprezzabile gesto di solidarietà e di generosità con cui Rotary ha deciso di manifestare la propria vicinanza alle persone in difficoltà, in particolare a chi vive situazioni di estrema marginalità sociale”, ha dichiarato l’assessore Caucino, che ha anche voluto evidenziare che “questa iniziativa si pone nel solco di un’efficace integrazione con gli interventi messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei servizi territoriali rivolti ai soggetti più fragili della società, verso cui noi tutti dobbiamo prestare una cura particolare”.

“Le istituzioni pubbliche - ha aggiunto Caucino - non possono che trarre beneficio dalla collaborazione con il vasto e variegato mondo di chi vede nel volontariato la propria finalità associativa. Quelsta ne è la dimostrazione tangibile”.