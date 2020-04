Per il 25 aprile maratona online con il Pd Torino: letture sulla Resistenza e Bella Ciao con Pestelli

Il Partito democratico di Torino dà appuntamento a tutti il 24 aprile alle 18 online sulla pagina faceboook “Spazio aperto”, che in queste settimane ha alternato un calendario di appuntamenti e interviste.

“Di questo 25 aprile – spiega il segretario dem metropolitano, Mimmo Carretta - ci siamo resi conto che ci sarebbe mancata moltissimo la fiaccolata della sera del 24. Per i nostri militanti - così per moltissimi torinesi - è sempre stato un appuntamento molto sentito. È con questo spirito che abbiamo organizzato una piccola maratona per stare insieme”.

Il programma prevede letture sulla Resistenza realizzate e selezionate dalle ragazze e dai ragazzi dei Giovani Democratici.

Dopo il saluto del segretario Carretta - che condurrà l’iniziativa - ci sarà l’intervento di Maria Grazia Sestero, presidente provinciale Anpi Torino.

Ospite d’eccezione il cantautore, scrittore e musicista Carlo Pestelli che intonerà Bella Ciao: alla canzone della libertà anni fa aveva dedicato proprio un libro.

https://www.facebook.com/spazioapertopdtorino/