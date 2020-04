Leva, da Grugliasco arriva la mascherina "open source" per prepararci alla Fase 2

Un modello di mascherina da seguire, da replicare da chiunque voglia mettersi a produrlo. Potrebbe arrivare da Grugliasco un contributo importante per il mondo come ancora non lo conosciamo, ma per il quale dovremo adattarci al momento della "ripartenza" dopo il lockdown a causa del Coronavirus.



Proprio alle porte di Torino ha infatti sede la Leva spa, azienda guidata da Alberto Russo (presidente nazionale di Uniontessile Confapi) che con i suoi 200 addetti sta portando avanti un progetto di mascherina ingegnerizzata. Un prodotto che ha già superato i test di laboratorio come maschera facciale con caratteristiche equivalenti ad un Dispositivo Medico di Tipo II. Ma soprattutto un prodotto dai costi molto contenuti (meno di un euro per ogni pezzo), accessibili a tutti e realizzati con una tecnologia "open source", ovvero non coperta da copyright e utilizzabile da qualunque altra azienda voglia muoversi nella stessa direzione".

Leva appartiene all'indotto dell'automotive e a breve sarà protagonista anche della realizzazione della nuova proposta di Fca, la 500 elettrica. Ma in questo caso ha scelto di dedicarsi a un altro tipo di prodotto. "Il pregio di questo dispositivo - spiega Russo - è che è di facile realizzazione e può essere replicato dalle aziende del settore tessile che vogliono riconvertirsi a queste tipologie di produzioni". Uno scenario che sarebbe prezioso, visto che - come è emerso nei giorni scorsi dai gruppi di lavoro guidati da Regione e Politecnico di Torino, insieme ad altri atenei piemontesi e centri di ricerca, "nel progetto per la ripresa “Imprese aperte” il fabbisogno evidenziato per il Piemonte è di 80 milioni di mascherine al mese. Insomma - conclude Russo - c’è bisogno dell’aiuto di tutti". Leva, da sola, potrebbe realizzarne a pieno regime 500mila al giorno.