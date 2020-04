Iren completa l’acquisizione di 7 complessi immobiliari da REAM

Oggi Iren ha sottoscritto un contratto di compravendita con la società Ream, al fine di acquisire un portafoglio composto da 7 complessi immobiliari a uso terziario e di supporto alle sedi direzionali ubicati a Torino, Genova, Parma e Reggio Emilia di cui Iren ha usufruito fino ad oggi grazie ad un contratto di locazione.

Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a 97 milioni di euro con un impatto nullo sull’indebitamento finanziario netto in quanto già contabilizzato, in applicazione dei principi contabili internazionali adottati dal Gruppo, nel bilancio dell’esercizio 2019. L’operazione di riacquisto delle sedi storiche Iren si configura in un’ottica di ottimizzazione del portafoglio immobiliare che permetterà, in futuro, un risparmio dei canoni di locazione.

Il presidente Giovanni Quaglia ha sottolineato come, in piena emergenza Covid-19, "Ream ha proseguito regolarmente la propria attività, ne è prova questa operazione immobiliare che rappresenta, sia per gli investitori del Fondo Core Multiutilities che per la Società, un’importante opportunità".