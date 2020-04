L'oroscopo di Corinne dal 24 aprile al 1° maggio

ARIETE: Malgrado siate ligi e corretti nel rispettare le normative correnti apparirete, nel contempo, piuttosto inquieti ed insofferenti specie se non potete vedere e riabbracciare esseri amati o parenti. La pazienza non è il vostro forte e questo brutto periodo sta mettendovi alla prova così come non mancano delle angustie per il lavoro, un sistema carente, l’andazzo materiale o quello sentimentale. Contattate virtualmente degli amici ritrovati casualmente. In casa tirerà aria di maretta.

CANCRO: La settimana scorrerà all’insegna dell’instabilità: non vi aggraderà il comportamento di un essere egoista o scorretto, varierete umore a seconda delle lune del momento e della misura in cui vi si faranno girar le trottole mettendo in riga chi se ne approfitta della vostra disponibilità. Se attuate in un ambiente pubblico, sociale o in un ente assistenziale seguitate a tutelarvi adeguatamente visto che lo stato di all’erta non si è ancora estinto… Abbuffate o grigliate casalinghe.

LEONE: Con la criniera mogia e il ruggito rauco continuerete a confidare in un futuro migliore sia per voi che per chi vi vive accanto ma per il momento non resta che appellarsi alla lungimiranza evitando di dare in escandescenze o di somatizzare. In questo clima quasi surreale tutto rimane in sospeso: dall’attività, allo sport, dalle salubri camminate ai ritrovi ruspanti ma non temete: nulla dura in eterno anche se da tal momentaccio, anche per altri motivi, ne uscirete abbacchiati.

VERGINE: E’ inutile e controproducente rimuginare su quello che non potete variare quindi statevene buonini a casina gustando magari il sapore di valori dimenticati nelle trascorsa frenesia dei tempi andati. Non manca un secolo a riprendere il tran tran tradizionale ma, prima di fare salti di gioia, sappiate che pure quando tornerete alla cosiddetta normalità subentreranno parecchie cosine da inquadrare. Se in tilt totale confidate corrucci e pene ad un savio consigliere o ad un’amica speciale!