L'Ape della Vergnano sgonfia le ruote: è stop alle colazioni a domicilio: "Decisione del Comune"

"Il nostro servizio di consegna della colazione a domicilio è sospeso per volontà delle autorità della città di Torino". Bastano due righe, affidate ai canali social, per trasmettere tutta l'amarezza con cui Caffè Vergnano, uno dei marchi storici del settore food torinese, comunica lo stop a un'iniziativa che aveva movimentato un po' questi giorni di quarantena, lockdown e rinunce.

Un'Ape Piaggio, griffata con il brand Vergnano, effettuava consegne a domicilio di colazioni "da bar". Un'alternativa agli esercizi pubblici chiusi per combattere il contagio da Coronavirus.



E invece ora è arrivato lo stop. Colpa, pare, di qualche modulo mancante alla documentazione necessaria. "Ai nostri Baristi: speriamo di essere riusciti a trasmettervi passione e forza per rialzare la testa e ripartire. Perché chi sceglie Caffè Vergnano, non molla. E cari tutti, non molliamo neanche noi. Perché nessuno può fermare le grandi idee", conlcude il messaggio su Facebook.

Tra pochi giorni, dunque, l'Ape "al caffè" potrebbe riaccendere i motori.