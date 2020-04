Iren lancia IrenYou, la nuova App green per gestire tutto da casa

In un momento di emergenza come quello che il nostro Paese sta vivendo, poter gestire con un semplice click - senza bisogno di muoversi da casa o di interagire fisicamente o al telefono con un consulente - i propri contratti di luce, gas o acqua, ricevere o pagare le bollette da smartphone, tablet o pc non è più solo una comodità, diventa una necessità.

Per questo è nata IrenYou, la nuova APP di Iren, e la prima 100% green, sicura, veloce e progettata per ridurre al minimo i consumi. E quei consumi, seppur minimi e necessari per il download e il funzionamento, Iren si impegna ad annullarli con l’emissione di equivalenti certificati sulla CO2, in modo che l’impatto sull’ambiente sia davvero pari a zero.

IrenYou è stata realizzata da Accenture ed è sviluppata su piattafoma Salesforce, leader globale nel Customer Relationship Management (CRM). Vede la luce in un contesto imprevedibile, che ci ha reso tutti ancora più consapevoli del ruolo e dell’impatto che la tecnologia, lo sviluppo digitale e i servizi evoluti hanno nella nostra vita di ogni giorno.