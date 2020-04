Mirafiori, gli operai tornano in fabbrica: “E’ cambiato tutto, ma almeno lavoriamo”

Quando alle ore 16:03 i primi operai iniziano a uscire dal cancello 2 dello stabilimento di Mirafiori, la voglia di parlare è poca. All’aria aperta di corso Tazzoli, ad accogliere i circa 250 lavoratori della Carrozzeria rigorosamente muniti di mascherina, è una pioggia battente e incessante.

Sono loro i primi dipendenti rientrati in servizio dopo lo stop legato all’emergenza Coronavirus, quelli del turno centrale 8-16. Un ritorno alla “normalità” ben diverso dal solito, normato da regole rigide da rispettare all’ingresso e all'uscita della fabbrica: misurazione della febbre, tunnel diversi per entrare e uscire dai reparti, spogliatoi contingentati e igienizzanti ovunque.

“E’ stata una giornata strana, diversa dalle altre” ammette Aldo, operaio sulla cinquantina. Per lui, che lavora in quegli stabilimenti da quasi 20 anni, indossare sempre la mascherina (fornita dall'azienda) è stato pesante: “Non è facile respirare, le regole sono ferree ma preferisco faticare piuttosto che ammalarmi”. Per loro è cambiato tutto. Dalla pausa pranzo, con i posti predisposti a scacchiera, alla pausa caffè. “Sono contento di lavorare, la spesa per la mia famiglia chi la fa se no?” è il commento al volo di un sorridente operaio di origini nord-africane, corso a prendere il pullman non appena uscito da lavoro. “Com’è andata la giornata? E’ cambiato tutto. Tutto” sostiene invece una delle poche donne uscite dai cancelli.

In molti però preferiscono non commentare, forse intimoriti da una situazione così diversa dal solito. Per alcuni surreale. Il Coronavirus, d’altra parte, fa paura, ma anche la prospettiva di rimanere in cassa integrazione o di perdere il posto è uno spettro che spaventa e non poco. Sta di fatto che i primi a tornare a lavoro sono stati loro: se tutto dovesse procedere regolarmente, progressivamente ritorneranno in fabbrica anche i 500 lavoratori della Fpt Industrial di via Puglia. Step by step, con una costante formazione del personale circa le norme da seguire.

“In questi giorni i nostri delegati interni hanno fatto diverse riunioni con la direzione aziendale per applicare nello stabilimento della Carrozzeria di Mirafiori, le linee guida del protocollo firmato a livello nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori a fronte dell’emergenza Covid-19. Sono state riunioni di dettaglio per preparare al meglio la fase di riapertura. Tutte le misure concordate sono state al momento implementate, con i lavoratori che hanno dimostrato grande senso di responsabilità nell’attenersi alle disposizioni” spiegano Edi Lazzi, segretario provinciale della FIOM-CGIL e Ugo Bolognesi responsabile di Mirafiori per la FIOM-CGIL. “Ad oggi la situazione è gestibile anche a fronte del ridotto numero di persone che sono state richiamate al lavoro. Tuttavia, la prova del fuoco ci sarà quando lo stabilimento ripartirà a pieno regime con l’avvio della linea produttiva del Levante. Da parte nostra rimane prioritaria la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che viene prima di tutto il resto e vigileremo in modo intransigente affinché le precauzioni pattuite siano rispettate nella loro interezza” concludono i sindacalisti.

Davide Provenzano, segretario generale FIM-CISL Torino e Canavese, invece, ribadisce: “Il protocollo anti covid-19, condiviso con le parti sociali, risulta adeguato a garantire lo standard di sicurezza dei dipendenti. Pur con il mercato dell’auto fermo, questa parziale ripartenza dovrà tentare di stimolare la domanda al fine di recuperare volumi produttivi in un’ottica di rientro graduale dell’intero organico”.

"La ripartenza di Mirafiori è un segnale positivo per l'intero sistema produttivo del nostro territorio, perché pone le basi per riavviare gli stabilimenti garantendo un alto grado di tutela della salute dei lavoratori e che, per questo, può diventare un modello da seguire. Simbolica è anche la ripartenza basata su un modello innovativo come la 500 elettrica, prima auto interamente elettrica del gruppo FCA che, non a caso, viene prodotta a Torino" dichiara Luigi Paone, segretario Uilm Torino.