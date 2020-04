Oggi Mirafiori riapre le porte ad altri 300 lavoratori: ripartono anche le linee GTT da Crescentino e Ciriè

La corsa da Ciriè partirà alle 6.20 dalla stazione ferroviaria, per arrivare alla porta 2 alle 7.20 passando per San Maurizio, Caselle e Borgaro. La corsa di ritorno, invece, partirà da corso Tazzoli alle 16.20 per arrivare al capolinea di Ciriè alle 17.20.

Saranno rigorose le norme che dovranno essere osservate per riprendere l'attività all'interno della fabbrica. Innanzitutto, a ogni ingresso dello stabilimento sono state sistemate delle telecamere termiche in grado di rilevare la temperatura corporea di chi entra. In caso di risultato superiore ai 37,5 gradi si effettuerà un secondo test, questa volta con un termometro laser, effettuato da personale infermieristico. In caso di ulteriore conferma, la persona sarà invitata a tornare a casa e contattare il medico curante per segnalare eventuali sintomi da Coronavirus.

Ma non solo: sono stati dimezzati i tunnel di accesso ai reparti, in modo che ciascuno di loro possa essere percorso in una sola direzione: o si entra o si esce, in una specie di "senso unico". Gli spogliatoi saranno contingentati e con distanziamento tra le persone, anche se l'invito è di presentarsi in fabbrica, per chi ne ha la possibilità, già cambiati, così da evitare eventuali passaggi. In tutti i bagni saranno disponibili gel igienizzanti a base alcolica e nelle aree relax, dove si potrà prendere un caffè, l'ingresso sarà limitato a una persona per volta.

Anche in mensa la disposizione dei posti sarà a scacchiera e alle postazioni di lavoro, insieme alla distanza tra i lavoratori, in caso di intervento necessario con due persone, sarà ancora più rigoroso l'uso di dispositivi di protezione. Ogni giorno, inoltre, ai lavoratori sarà fornito un kit composto da due mascherine e guanti monouso. Sempre nella giornata di lunedì, poi, è previsto un momento di ulteriore formazione per il personale e saranno presenti due o tre RLS (responsabili sicurezza) per monitorare la situazione. Mercoledì, infine, ci sarà un nuovo incontro per fare il punto della situazione.

Ma non solo Mirafiori. Da lunedì a giovedì rientreranno progressivamente anche 500 lavoratori della Fpt Industrial ex Iveco di via Puglia: 350 nel reparto motori e 150 nel reparto ponti e cambi.