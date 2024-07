Carcere di Ivrea, detenuto aggredisce un poliziotto e gli spacca un sopracciglio. Osapp: "Si dichiari lo stato di emergenza"

Ieri, 13 luglio, un detenuto del carcere di Ivrea ha colpito senza motivo un agente di polizia penitenziaria spaccandogli il sopracciglio. L'uomo era appena rientrato da una visita medica: subito dopo l'aggressione è portato al reparto di isolamento e solo grazie al tempestivo e professionale intervento del personale in servizio si è evitato il peggio. La casa circondariale di Ivrea da anni è senza un comandante di reparto titolare.

Il Segretario Generale dell'Osapp, Leo Beneduci, ha denunciato la situazione: "Ormai - ha spiegato - non abbiamo più parole per commentare tanta gratuita violenza in danno del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti di pena italiani. È necessario ed urgente dichiarare lo stato di emergenza. Basta slogan come ad esempio: regole di ingaggio, istituzione GIR, protocolli operativi (totalmente falliti) etc. Servono fatti concreti perché a dire il vero, di chiacchiere ne abbiamo sentite già tante e di fatti ad oggi nulla ed a rimetterci è sola la Polizia penitenziaria totalmente abbandonata a se stessa".