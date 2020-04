Evolgo Piemonte: calano le riparazioni di automobili

L’emergenza coronavirus si riflette, come era logico aspettarsi, anche sugli incidenti e la manutenzione dei veicoli circolanti.

Nel primo trimestre 2020 gli ingressi registrati, sia per le riparazioni di meccanica, sia per le riparazioni di carrozzeria indicano punte del - 63%.

La media, a livello di Rete Evolgo Italia si attesta su un – 30%.

Un dato che riflette anche i dati aggiornati a fine marzo da parte di Autostrade per l’Italia, il comunicato pubblicato sul sito del gestore nazionale infatti indica “A seguito delle limitazioni degli spostamenti necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19, il traffico sulla rete di Autostrade per l’Italia ha subìto una progressiva e costante diminuzione.

Nella settimana dal 9 al 15 marzo il calo è arrivato a quota 56,3%, con punte giornaliere di oltre l’84%. Si tratta della flessione dei transiti in assoluto più importante nella storia della società, nel periodo sia pubblico che privato.”

Il consiglio per i nostri lettori e per i nostri Clienti è quello di assicurarsi che il lungo periodo di inattività del proprio veicolo o della propria flotta aziendale non abbia deteriorato le ruote e le batterie. Vi invitiamo a contattare i nostri esperti ai seguenti riferimenti per avere un supporto tecnico:

