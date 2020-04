Torino: Rezina in vostro aiuto per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari, pubblici, commerciali e privati

In relazione alla prevista Fase 2 che vedrà la riapertura di molte attività produttive e commerciali si dovranno prevedere delle misure precauzionali di sanificazione e disinfezione degli ambienti per evitare il contagio. L'azienda Rezina di Torino, già specializzata nel campo delle vernici speciali per l’arredo, l’industria, la carrozzeria e le pavimentazioni di ambienti pubblici e privati, si occupa anche di sanificazione sicura e certificata. La soluzione disinfettante a fumo freddo diffusa in aerosol si è dimostrata molto affidabile per ottenere una disinfezione batteriologica e virucida adeguata.

La tecnica di aerosolizzazione è idonea a rendere le superfici e gli ambienti trattati immuni da virus e batteri raggiungendo il 100% delle aree e oggetti interessati.

Una volta saturati gli ambienti, non danneggia elementi cartacei ed elettronici, strumenti di lavoro e alcun tipo di superficie e li rende fruibili dopo 20 minuti dal trattamento.

Rezina si rivolge prevalentemente ai settori sanitari e pubblici, ma anche alle abitazioni private, ai centri estetici, agli uffici, alle palestre, ai negozi, ai bar, ai ristoranti e molto altro ancora. Alla fine di ogni trattamento i tecnici dell'azienda rilasciano un attestato e la scheda tecnica dei prodotti e dei macchinari utilizzati.