Collegno, un contributo di 400 euro per i tirocini comunali

Un contributo una tantum per i tirocini comunali. La giunta di Collegno ha deciso di sostenere con 400euro i tirocinanti ai quali emergenza sanitaria ha interrotto il percorso formativo.

"Diamo un piccolo sostegno a coloro che partecipando ai progetti di ricerca attiva promossi dal Comune di Collegno hanno colto l’opportunità di partecipare ad un tirocinio che purtroppo si è interrotto a seguito dell’emergenza, vedendosi da un giorno all’altro, da un lato mancare la propria indennità economica e dall’altro un’occasione importante per il proprio futuro professionale - ha dichiarato il vice sindaco e assessore al lavoro Antonio Garruto -. In attesa di riprendere il percorso e auspicando interventi nazionali e regionali per dare risposte più ampie al tema, Collegno li supporta nel superare questo momento critico".