"Mi hanno picchiato in 5 perché combatto l'omofobia e i fascisti? Vigliacchi". Pietro Morello denuncia un'aggressione via web

Un primo piano che non lascia dubbi: un livido sotto lo zigomo, un labbro tumefatto e lo sguardo attraversato da un mix di sentimenti. La rabbia, forse lo sconforto, ma anche la convinzione che le battaglie per cui si batte valgano la pena. Così Pietro Morello, influencer torinese con oltre 512mila follower, racconta la sua disavventura sui canali social.



"Ho lividi dappertutto: occhi, labbro, schiena, braccia - esordisce -: mi hanno pestato. In cinque: vigliacchi, urlavano il mio nome e il mio cognome e sapevano perfettamente con chi io fossi. Ma questo non conta niente".



Noto per le sue doti musicali (un orecchio assoluto in grado di riconoscere le note al primo ascolto, ma anche la capacità di realizzare strumenti utilizzando materiali di recupero), Morello si è spesso esposto anche per cause sociali. Quella dell'ambiente, ma non solo. E proprio queste prese di posizione, secondo lui, potrebbero essere all'origine della disavventura che racconta nel video.



"Non capisco piuttosto perché mi abbiano aggredito: perché ho detto fascisti in un video? Lo ridico, a testa alta: fascisti. O perhcé ho detto che l'omofobia è una malattia? Bravi. Così riconfermate solo una delle cose in cui credo di più in assoluto. Le parole e la cultura, se usate bene, possono fare molta più paura delle botte. Stronzi".