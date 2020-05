GioiaPura, i numeri dell'attività di beneficenza

Nelle ultime settimane alcune aziende italiane si sono attivate per la lotta contro il Covid-19 e hanno lanciato iniziative di beneficenza che in alcuni casi si sono rivelate un vero e proprio successo. Tra queste troviamo GioiaPura, il brand lombardo che rappresenta ormai un punto di riferimento per quanto riguarda la gioielleria e che in tantissimi conoscono molto bene. Quello che però non tutti sanno è che quest’azienda, forte di un team giovane dai profondi valori, ha deciso di dare il suo contributo in queste settimane difficili. Lo ha fatto come meglio poteva, creando una collezione ad hoc di bracciali dal nome “Andrà tutto bene” e scegliendo di devolvere il ricavato della vendita in beneficenza.

I numeri che sono stati raggiunti sono straordinari e hanno permesso di acquistare ventilatori e dispositivi di protezione per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Come ben sappiamo, purtroppo, questa è stata una delle città più colpite dall’epidemia che ha sconvolto e sta continuando a sconvolgere il nostro Paese. Si tratta quindi di un risultato che merita di essere raccontato, perché ogni donazione nelle scorse settimane è stata fondamentale per superare questa terribile emergenza sanitaria.

14.000 euro devoluti da GioiaPura all’ospedale di Bergamo

Sull’e-commerce gioiapura.it/ sono stati venduti, in pochissimi giorni, ben 484 braccialetti della linea “Andrà tutto bene”. Parliamo di gioielli che non si limitano a trasmettere un messaggio dai profondi valori ma che si contraddistinguono, come sempre, per l’altissima qualità e per il design moderno ed inconfondibile del marchio GioiaPura. Grazie alla vendita di questi bracciali, l’azienda è riuscita a raccogliere quasi 14.000 euro che sono stati devoluti interamente al Cesvi, l’ente autorizzato per le raccolte fondi dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Con questa iniziativa di beneficenza GioiaPura è riuscita a dare il proprio importantissimo contributo nella lotta contro il Covid-19. Con il denaro raccolto il Cesvi ha potuto acquistare ventilatori, mascherine, camici, occhiali, monitoraggi emodinamici e altri dispositivi di ventilazione non invasiva. Tutte attrezzature che come ben sappiamo sono fondamentali per fronteggiare l’epidemia.

GioiaPura e Kidult uniti per la ricerca

GioiaPura, dopo questo straordinario risultato, ha deciso di non fermarsi e di fare ancora qualcosa per contribuire nella lotta al Covid-19. Insieme a Kidult infatti ha avviato un’altra iniziativa per sostenere la ricerca che come ben sappiamo rappresenta oggi la nostra unica ancora di salvezza. Se vogliamo lasciarci alle spalle questo terribile periodo e sconfiggere il Covid-19 dobbiamo trovare una cura ed un vaccino.

Il 20% del ricavato delle vendite Kidult di GioiaPura è stato devoluto al polo di ricerca dello Spallanzani di Roma, proprio per offrire un ulteriore contributo nella lotta al coronavirus. I numeri non sono ancora stati comunicati perché la raccolta si è conclusa da pochissimi giorni, ma siamo certi che anche in questo caso il contributo sarà importante.

Queste sono iniziative che fanno la differenza in periodi come questi e ci fanno comprendere quali sono le realtà italiane che non si fermano di fronte alle difficoltà. GioiaPura è da sempre un punto di riferimento, una delle gioiellerie più famose del nostro Paese, ma con queste azioni ha dimostrato di avere anche valori profondi.