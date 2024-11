Qualità della vita: Torino supera Cuneo, ma è a Milano dove si vive meglio

Se non bastavano le Atp ad inasprire i rapporti con i vicini meneghini ( con lo spettro di un trasloco nel capoluogo lombardo ), ci pensa la classifica sulla qualità della vita realizzata annualmente da Italia Oggi ad infierire sugli umori già instabili a pochi giorni dalla vittoria di Sinner a Torino.

I parametri presi in esame

Tanti i parametri presi in esame: dagli affari al turismo, dalla salute alla sicurezza, dall’ambiente all’istruzione.

La top 10

Quest’anno, per gli analisti del giornale economico, il ben vivere costeggia i Navigili, un po’ meno i Murazzi. Milano è infatti in testa con il punteggio massimo, recuperando una posizione rispetto allo scorso anno, dove c’era Bolzano, quest’anno seconda. In terza posizione un’altra lombarda Monza. Seguono tra le prime dieci: Bologna, Trento, Padova, Verona, Firenze, Pordenone e Parma.