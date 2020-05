Il Primo Maggio del presidente Cirio chiuso alle Ogr per celebrare i primi due guariti dimessi (VIDEO)

"Per concludere questo Primo Maggio, sono venuto qui, alle Ogr dove sono stati aperti i 90 posti per ospitare i malati di Covid".

Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, con un video su facebook ha voluto raccontare l'emozione dei primi due dimessi dalle Ogr.

"Chiamarla festa in un giorno come questo è difficiile, c'è poco da festeggiare, ma c'è da continuare a sperare e batterci".

In mattinata il presidente ha partecipato alle sobrie celebrazioni nel cortile del Comune dove è stato suonato l'inno italiano e poi la preghiera con l'arcivescovo Nosiglia nella parrocchia di San Giuseppe lavoratore. A mezzogiorno, tutte le campane delle chiese nelle vicinanze degli ospedali hanno suonato per portare un messaggio di vicinanza a malati e sanitari.

"Ho voluto concludere la mia mattinata alle Ogr - ha detto Cirio - perché ci sono due alberi donati dalla comunità cubana con due fiocchi bianchi, perché la comunità cubana, in Africa per combattere l'ebola, usava mettere degli alberi della vita fuori gli ospedali celebrando i guariti. Da qui oggi sono usciti i primi due guariti. Per me un momento di grande speranza. Il nostro Piemonte può guarire, guarire anche dalla paura e dalla sofferenza".

"Il virus ci fa capire quanto siamo deboli - ha concludo il presidente - abbiamo bisogno uni degli altri, ognuno si deve impegnare per fare la sua parte. Qui all'interno di questa strutture riparavano i treni, poi hanno iniziato a fare spettacoli. Oggi guariscono le persone. Tutto cambia".