Coronavirus, anche l'edilizia si prepara alla fase 2: "Non sarà semplice, ma cercheremo di risolvere tutti i problemi"

Tra i settori che morde il freno, in attesa della fatidica data del 4 maggio, c'è senza dubbio il mondo delle costruzioni. Uno di quelli che vanta una filiera tra le più lunghe - così come le ricadute economiche - ma anche il comparto che forse più di tutti gli altri hanno sofferto le crisi precedenti, da cui stavano ancora faticando a uscire, quando si è abbattuta l'emergenza Coronavirus.



Ma per ripartire, nel mondo dell'edilizia, sarà necessario prendere misure di prudenza e sicurezza particolarmente sviluppate. A ribadirlo, la Feneal Uil, per voce di Giuseppe Manta, suo segretario regionale per il Piemonte. "Ogni cantiere presenta situazioni particolari che possono modificare in tempi brevi e quindi dovranno essere analizzate attentamente da tutti i soggetti coinvolti. La riapertura dei cantieri sospesi potrà avvenire solo dopo aver attuato tutte le misure di contenimento, ivi comprese le modifiche alle dotazioni igienico-sanitari di cantiere, l’effettuazione delle sanificazioni necessarie nonché tutto quanto altro previsto per legge".

Tra le priorità, sottolinea il sindacato, c'è "l’obbligo di informazione dei dipendenti: il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti, nella maniera più chiara e comprensibile per tutti, su quali siano le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali ovvero di comunicare prontamente lo sviluppo di sintomi o il contatto con un soggetto infetto durante l’orario di lavoro. Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea e sarà permesso l’accesso solo se non risulterà superiore ai 37 gradi e mezzo. In caso contrario, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherina e dovrà fare ritorno a casa".





Inoltre l’azienda deve "mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) devono essere collocate in punti strategici quali l’ingresso dei cantieri, dei baraccamenti, mense, spazi comuni e così via. Deve essere effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali. Dovranno essere fornite ed utilizzate le mascherine di protezione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS o dell’autorità sanitaria".



E poi la distanza di un metro, durante il lavoro, oltre a un'organizzazione delle mansioni che permetta di scaglionare nel tempo il contributo degli operai. "Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede peraltro che in ogni azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, che ne monitori l’applicazione. Questo nelle imprese di piccole dimensioni diventa difficile bisognerà provvedere tramite accordo delle parti datoriali e sindacali territoriali di istituire questo comitato a livello territoriale".