Aurora, sistemato il tabellone del bus 8 verso il centro alla fermata Dora Savona di corso XI Febbraio

Due fermate dello stesso autobus, ma in direzioni opposte, che segnalavano erroneamente lo stesso percorso: è quanto accadeva fino a pochi giorni fa, come da noi documentato, in corso XI Febbraio nel quartiere Aurora a Torino.

Alla fermata Dora Savona della linea 8 verso il centro, infatti, per sbaglio era stato installato il tabellone con la direzione San Mauro, la stessa (e corretta) della pensilina adiacente. Un fatto che ai non torinesi, turisti in primis, avrebbe sicuramente potuto arrecare danni, perdite di tempo o quantomeno una generica confusione.

Nel giro di poche settimane, però, la situazione è stata risolta da Gtt, che ha provveduto a sostituire la segnaletica con quella corretta che riporta la direzione con il capolinea di corso Bolzano.