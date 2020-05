Il fallimento di Scarpe & Scarpe arriva in Regione

Arriva sul tavolo della Terza commissione della Regione Piemonte, presieduta da Claudio Leone, la situazione di Scarpe & Scarpe, catena italiana che vende calzature, borse e valigie, che ha presentato un’istanza di concordato preventivo al tribunale fallimentare di Torino.

“Abbiamo ricevuto da Scarpe&Scarpe – commenta il Consigliere della Lega Salvini Piemonte Claudio Leone – una serie di rassicurazioni sul futuro dell’azienda, che ha sede legale a Borgaro e decine di dipendenti nel Canavese. Durante la seduta di Commissione sono stati forniti alcuni aggiornamenti sulla situazione dell’azienda, la società, che lamentava problemi di liquidità prima dell’emergenza sanitaria, ha presentato il 4 aprile istanza di concordato preventivo al Tribunale di Torino”.

“Ad oggi i dipendenti – conclude il Presidente della Terza Commissione Leone - 1.800 in Italia di cui 427 in Piemonte, beneficiano della cassa in deroga per l’emergenza Covid. A seguito di un incontro con i sindacati si è ventilata l’ipotesi di riapertura, almeno parziale, dei negozi e l’azienda ha espresso l’impegno di pagare gli arretrati. Non è stata richiesta l’attivazione di un tavolo regionale ed attendiamo il prossimo incontro al Mise il 12 giugno, quando dovranno essere presentate le linee guida del piano di risanamento aziendale. Ma l’attenzione per questa realtà importante per il nostro territorio resta altissima”: