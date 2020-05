Canalis (Pd): "Chiarire i tempi di consegna delle mascherine della Regione"

"Nella lettera del 23 aprile il Presidente Cirio e l’Assessore Gabusi avevano scritto che tutti i Comuni piemontesi avrebbero ricevuto nel giro di un mese le mascherine comprate dalla Regione con i 5 milioni delle donazioni e che, per la distribuzione, i Comuni avrebbero potuto attivare la convenzione con le Poste predisposta dalla Regione".

"Ebbene, oggi è il 4 maggio e diversi Comuni non hanno ricevuto le mascherine, neppure una prima tranche, e non hanno ricevuto istruzioni ed assistenza per attivare la convenzione con le Poste. Questa disorganizzazione rischia di compromettere il rapporto di fiducia e collaborazione interistituzionale tra la Regione e i Comuni". E' questo l'attacco che la vicesegretaria piemontese del Pd, Monica Canalis, che è anche consigliera regionale, rivolge alla giunta di centrodestra. "La Regione chiarisca meglio i tempi di distribuzione delle mascherine perché ormai la Fase 2 è iniziata”.