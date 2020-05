Caucino: "La maggioranza di governo impedisce gli incontri in luogo neutro: è sbagliato"

La legge che converte il “Decreto Cura Italia” porta con sé conseguenze negative importanti per le famiglie italiane. Infatti, all’art. 83 comma 7-bis, prevede che gli incontri fra i genitori e i minori in luogo neutro siano sostituiti da videochiamate. Una scelta opposta a quella che l’Assessore alla Famiglia della Regione Piemonte, Chiara Caucino, aveva assunto settimane fa.

"Quasi un mese fa, il 7 aprile, con una mia nota – spiega Caucino – ho previsto che gli Enti Gestori dei servizi sociali piemontesi riattivassero gli incontri in luogo neutro tra i minori e le famiglie d’origine. Ovviamente, nella massima sicurezza. A tal fine, infatti, ho destinato 5.000 mascherine chirurgiche in modo esclusivo ai territori, perché potessero ottemperare senza problemi alle mie disposizioni".

"Proprio questa nota – prosegue l’Assessore – modificava quanto preceden-temente prescritto a metà di marzo, ovvero la sospensione di tali incontri nel quadro dell’emergenza pandemica. La loro praticabilità, si specificava chiaramente, doveva essere ripresa alla luce del superiore interesse dei minori. Per i casi nei quali tale previsione non potesse essere attuata, i servizi sociali avrebbero dovuto giustificare con adeguata motivazione".



"La maggioranza che governa il Paese, - continua Caucino - tra le molte dimo-strazioni di confusione, inadeguatezza e incapacità può ora annoverare anche que-sta decisione, che lede i diritti delle famiglie e dei minori in modo gravissimo. Come amministratore pubblico e come cittadino, ancor prima che come avvocato, sono te-nuta al rispetto della legge; nondimeno, però, non posso astenermi dal muovere criti-che verso questa scelta scellerata".