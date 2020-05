Festa della Mamma, una tazza "griffata" per sostenere il Regina Margherita

Un regalo che fa del bene, per la Festa della Mamma. E' quello che propone la Fondazione Forma: una tazza con il Logo che da sempre è associato alle iniziative di solidarietà (i Babbi Natale ma non solo) a favore dell'ospedale Regina Margherita.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali e a finanziare l’attività dello Sportello informativo per i dipendenti dell'ospedale infantile. Quei dipendenti che ogni giorno sono impegnati contro il Covid. Ma il finanziamento servirà anche a sostenere l’attività dello sportello informativo, che in questo periodo fornisce uno speciale supporto agli stessi lavoratori.